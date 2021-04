Insekten, die sich auf die Suche nach Glück machen – das ist die Handlung der «Glücksgeschichte». Die Idee zu diesem Kinderbuch stammt von der frischgebackenen Mutter Janine Goldiger. «Wenn man Mami wird überlegt man sich: Wie kann man einem Kind gewisse Themen mitgeben, die einem wichtig sind?», so die St.Gallerin zu TVO. Deshalb realisiert sie zusammen mit Co-Autorin Jeanette Herzog und 50 anderen Mütter das Kinderbuch.

«Ich habe selber zwei kleine Kinder und fand, Bilderbücher sind im Alltag momentan so präsent, wieso nicht ein eigenes schreiben?», so Co-Autorin Jeanette Herzog. Deshalb riefen die beiden Ostschweizerinnen online dazu auf, mitzudenken. Die rund 50 Frauen, die dem Aufruf gefolgt sind, diskutieren nun an Videocalls, wie die Figuren im Buch aussehen könnten.

Das ist nicht nur einfach. «Es war ein Einfinden in die ganze Technik. Eine Herausforderung, nicht nur für uns, auch für die Teilnehmerinnen», sagt Jeanette Herzog. Auch Janine Goldiger findet: «Es ist wirklich streng.»

Das Kinderbuch soll im Herbst auf den Markt kommen. Eins nur von Vätern geschrieben und eins von Grosseltern soll folgen.

