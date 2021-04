Die Polizei griff am Sonntagabend in St.Gallen rigoros durch und kontrollierte praktisch alle jungen Leute, die in der Stadt unterwegs waren. Wer nicht glaubhaft erklären konnte, dass er nicht dem Gewaltaufruf gefolgt war, wurde weggewiesen. In der Folge verlief der Abend ohne Zwischenfälle. 500 Personen wurden weggewiesen, 60 Personen verhaftet.

«Noch einmal richtig eskalieren» wollten die Verfasser des Gewaltaufrufs, der abermals auf verschiedenen Plattformen geteilt wurde. Passiert ist am Sonntagabend das Gegenteil. Die Polizei liess keine Menschenansammlungen zu. Sie marschierte mit einem Grossaufgebot auf und kontrollierte sämtliche jungen Leute, denen sie begegnete. Am Hauptbahnhof gab es eine meterlange Schlange von Personen, die auf ihre Kontrolle warten mussten. Insgesamt wiesen die Ordnungshüter zwischen 18 Uhr und 1 Uhr in der Nacht 500 Personen weg, wie die Stadtpolizei St. Gallen am frühen Montagmorgen mitteilte. Nach Personenkontrollen wurden 60 Personen verhaftet und auf mögliche Straftatbestände abgeklärt. Vermummungsmaterial sichergestellt Eine Personengruppe hielt die Polizei an, weil sie 2,5 Liter Brennsprit und kleine, leere Flaschen mit sich führte, die zum Bau von Molotow-Cocktails hätten verwendet werden können. Ferner stellte die Polizei diverse Pyros, Vermummungsmaterial und ein Messer sicher. Die Polizei habe weder Gummischrot noch Reizgas einsetzen müssen. Es habe weder Ausschreitungen gegeben noch seien Personen verletzt worden oder Sachschaden entstanden. Der Polizei sei es gelungen, die Dynamik um Gewaltaufrufe für die Stadt St. Gallen vorerst zu stoppen. Schule ja, Rumhängen nein «Wer nicht klar sagen konnte, was er in St.Gallen wollte, bekam eine Wegweisung», sagt Klaus-Dieter Mennel, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Begründet wurden die Wegweisungen gegenüber den betroffenen Personen wie folgt: «Anlässlich der Ostern 2021 wurde zu Gewaltakten in der Stadt St.Gallen aufgerufen. Die genannte Person steht im Verdacht, sich an solchen Vorkommnissen aktiv oder passiv (Gafferei) beteiligen zu wollen bzw. beteiligt zu haben.» Den Weggewiesenen ist es während 30 Tagen nicht gestattet, sich im öffentlichen Raum in der Stadt und in den Drei Weieren aufzuhalten, also zum Beispiel auf einer Parkbank zu sitzen. Zur Schule oder Arbeit dürfen sie weiterhin gehen. «Es gibt eine saftige Busse» Eine der Betroffenen ist Jenny aus Lichtensteig: «Shoppen darf ich weiterhin, aber wenn wir am Abend zum Beispiel beim Trinken auf dem Roten Platz erwischt werden, gibt es eine saftige Busse, hat man uns gesagt.»

Gespräche mit den jungen Leuten zeigen: Wer nicht beweisen konnte, dass er nicht als Gaffer oder Radaumacher nach St.Gallen gereist war, wurde weggewiesen. «Ich bin auf Durchreise. Ich komme von einer Kollegin in Uznach und wollte nach Hause nach Trogen», enerviert sich Gian. «Weil ich ein Abo habe, konnte ich das nicht beweisen.» Polizei markierte massiv Präsenz Die Stadtpolizei begründet ihr rigoroses Vorgehen unter anderem damit, dass sie die Kontrollen angekündigt hatte. «Wir wollten weder Krawallmacher noch Schaulustige in St.Gallen. Entsprechend haben wir das durchgezogen», sagt Mediensprecher Klaus-Dieter Mennel. Der Einsatz verlief insofern erfolgreich, als dass es bis nach Mitternacht zu keinen Zwischenfällen kam. Kontrollen gab es nicht nur am Hauptbahnhof. Die Polizei markierte in der ganzen Stadt massiv Präsenz. Der Rote Platz war quasi abgeriegelt und entsprechend menschenleer. Wenn es irgendwo zu kleineren Menschenansammlungen kam, schritt die Polizei vehement ein. Beim Blumenmarkt standen laut Augenzeugen rund 20 Leute. «Polizisten in Vollmontur kesselten uns ein, um uns kontrollieren zu können», sagt einer der vor Ort war zu FM1Today. Auch er kassierte eine Wegweisung.

