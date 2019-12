50'000 Leute strömen vor Weihnachten in die Shopping Arena

Die Shopping Arena ist überfüllt mit Leuten, fast jeder muss noch die letzten Geschenke einkaufen. Das Sonntagsgeschäft lohnt sich für die Läden in der Arena. Obwohl nur der halbe Tag offen ist, machen sie den gleichen Umsatz wie an einem Samstag, wo die Läden den ganzen Tag geöffnet haben. «Der Sonntag ist für uns wichtig, weil die Leute dann einkaufen wollen», sagt Miguel Baumann, Präsident Mietervereinigung Shopping Arena, gegenüber TVO. «Unter der Woche sind die Leute viel zu beschäftigt mit Sport oder anderen Freizeitaktivitäten.» Am Sonntag hätten sie deshalb Zeit, mit ihrer Familie einkaufen zu gehen.

An Spitzentagen kommen vor Weihnachten rund 50'000 Menschen in das Shoppingcenter. Viele Menschen hatte es am Sonntag auch in der St.Galler Innenstadt. Der Sonntagsverkauf ist ein florierendes Geschäft. Die Händler müssen deshalb immer mehr auf die Kundenwünsche eingehen. «Die stationären Geschäfte sind froh um jede Stunde, die sie länger offen haben können», sagt Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen.