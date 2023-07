Der 51-Jährige fuhr um 17.15 Uhr mit seinem Velo vom Bahnhof in Richtung See. Zur gleichen Zeit fuhr ein 50-Jähriger mit dem Mofa in dieselbe Richtung. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, liess sich der Velofahrer vermutlich dabei vom Mofa ziehen.

Nachdem er das Mofa wieder losliess, verlor er die Kontrolle über das Velo und stürzte. Dabei wurde er verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Mofafahrer wurde von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Ausserdem war er ohne gültigen Führerschein unterwegs, dieser wurde ihm schon früher entzogen.

(Kapo SG/red.)