57-jähriger gerät unter Muldenkipper und stirbt

Der Unfall geschah am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in einer Kiesgrube in Lütisburg Station. Der in der Schweiz wohnhafte Portugiese fuhr mit einem Dumper auf eine Anhöhe in der Kiesgrube, um dort Betonelemente aus der Kippmulde abzuladen. Beim Zurücksetzten dürfte der Dumper – ein Muldenkipper – mit der rechten Hinterachse zu nahe an den Abgrund geraten sein, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug die Bodenhaftung verloren hat und mehrere Meter in eine Grube hinab gefallen ist. Dort wurde der 57-jährige Arbeiter unter dem Dumper eingeklemmt. Er verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte auf der Unfallstelle.

Die genaue Unfallursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

