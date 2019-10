58-Jähriger baut Selbstunfall und läuft nach Hause

Der 58-Jährige fuhr von Malans in Richtung Azmoos, wendete und fuhr in Richtung Oberschan. in einer Linkskurve prallte er mit seinem Auto in die Leitplanke. Der Mann begab sich dann zu Fuss nach Hause. Die Polizei hat ihn dort unverletzt angetroffen und stellten seine Fahrunfähigkeit fest.

Die Staatsanwaltschaft des Kanton St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Ebenfalls wurde ihm der Führerausweis abgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken.