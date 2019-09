6-jähriges Mädchen von Auto angefahren

Ein 62-Jähriger fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Auto von St.Gallen in Richtung Eggersriet. An der Heidenerstrasse Höhe Nr. 2 rannte ein 6-jähriges Mädchen unvermittelt vom Trottoir in die Strasse.

Der Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Dies genügte jedoch nicht mehr, das Mädchen prallte gegen die rechte Autoseite, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dabei verletzte es sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde das Kind mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

