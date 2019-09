Die drei beteiligten Autos fuhren am Dienstagabend hintereinander auf der Autobahn A1 bei Züberwangen auf dem Normalstreifen. Der 66-jährige Mann, welcher zuhinterst fuhr, prallte mit seinem Auto in das Heck des Autos eines vorausfahrenden 61-Jährigen. Dieses wurde durch den Zusammenprall in das Auto eines 23-jährigen Mannes geschoben.

Der 61-Jährige zog sich unbestimmte Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden belief sich auf rund 20'000 Franken.

(sk)