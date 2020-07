Der Mann war am Montagnachmittag von der Splügenstrasse in Richtung Lindenstrasse unterwegs. Während der Fahrt erlitt er einen Herzinfarkt und steuerte in das Auto eines 77-Jährigen. Er fuhr weiter und prallte ungebremst in drei parkierte Autos. Durch die Wucht des Zusammenpralls stiess das vorderste Auto mit einer 59-jährigen Frau zusammen, die gerade die Strasse überqueren wollte. In einem der parkierten Autos sass eine Mitarbeiterin der Stadtpolizei St.Gallen, die gerade Geschwindigkeitsmessungen durchführte.

Drei Personen ins Spital gebracht

Die Polizistin sowie die 59-Jährige wurden mit Schürfungen und Prellungen ins Spital gebracht. Der 69-Jährige musste reanimiert und mit unbestimmten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht werden.

Strasse für zwei Stunden gesperrt

Wie die Stadtpolizei St.Gallen schreibt, entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Lindenstrasse wurde für rund zwei Stunden gesperrt.