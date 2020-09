700'000 Franken Schulden: Bratwurst-Essen-Veranstalter ist verschuldet

Mehr Leben in der St.Galler Innenstadt dank einem Fest für die Bevölkerung: Das war die Idee von Stefano Patta. Mit «San Gallä för alli» und gratis Bratwürsten wollte er neuen Schwung in die Stadt bringen.

700'000 Franken Schulden und etliche Betreibungen

Nun schreibt das «St.Galler Tagblatt», der Event hätte bereits diesen Samstag stattgefunden. Ob tatsächlich jemand zu einer Bratwurst gekommen ist, bleibt aber unklar.

Auch um die Person Patta entstehen durch seine Vorgeschichte etliche Fragezeichen. Der Mann hat offenbar bereits vier Unternehmen gegründet und allesamt in den Konkurs getrieben, gemäss dem Tagblatt belaufe sich die Summe aller Verlustscheine auf fast 700'000 Franken, Patta selbst wurde in den vergangenen Jahren offenbar mehrfach betrieben.

«Ich will ein Vorbild sein. Das Leben ist schöner, wenn man teilt»

Eigentlich hätte der Bratwurst-für-alle-Tag Anfang August stattfinden sollen, wurde dann aber verschoben. In einem Interview mit FM1Today gab sich Patta vor dem Anlass als bescheidener Philanthrop, der keinen Profit aus der Aktion ziehen will und der Gesellschaft etwas zurückgibt. «Ich will eigentlich nicht, dass aus dieser Aktion ein Hype um meine Person entsteht», sagte Patta damals und «ich will ein Vorbild sein. Das Leben ist schöner, wenn man teilt.» Schenken bereite ihm Freude.

Das Tagblatt hat beim Metzger nachgefragt, von dem Patta die Bratwürste bezogen hat. Ob die Rechnung beglichen wurde, dazu nimmt die Metzgerei keine Stellung.