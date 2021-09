Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale eine Geruchsentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Buchs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Die ersteintreffende Patrouille stellte starken Rauch aus einem Zimmer in einer Wohnung fest. Es gelang der Patrouille aufgrund des Rauchs nicht mehr ins Zimmer vorzudringen. Sie begannen umgehend mit der Evakuierung des ganzen Mehrfamilienhauses.

Die mit rund 40 Angehörigen ausgerückte Feuerwehr Werdenberg Süd brachte den Zimmerbrand anschliessend unter Kontrolle. Im Zimmer wurde eine tote Frau aufgefunden. «Gemäss jetzigem Kenntnisstand handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 71-jährige Schweizerin, die Bewohnerin der Wohnung. Der 83-jährige Ehemann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden», schreibt die Polizei.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen mit der Brandursachenermittlung betraut. Die eindeutige Identifikation des Todesopfers wird durch das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen vorgenommen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden an der vom Brand betroffenen Wohnung kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Werdenberg Süd, ein Amtsarzt sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen.

