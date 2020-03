Kurz vor 16 Uhr am Montagnachmittag verrichtete ein 72-jähriger Mann in Waldkirch gemeinsam mit einem Kollegen verschiedene Arbeiten an einer Scheune - unter anderem auf dem Dach. Laut der Kantonspolizei St.Gallen waren dort einige Dachlatten nicht mehr tragfähig. Diese brachen ein und der 72-Jährige stürzte mehrere Meter tief auf einen Zwischenboden.

Da es in der Scheune keine Treppen gab, musste die örtliche Feuerwehr aufgeboten werden, um den verunglückten Mann zu bergen. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

(red.)