Die örtliche Feuerwehr rückte aus, begann mit den Löscharbeiten und fand den 77-Jährigen leblos auf. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die restlichen Bewohnenden blieben unverletzt: Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie retten. Eine ältere Bewohnerin wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Ein vierter Bewohner war zum Brandzeitpunkt nicht im Haus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Mittwochmorgen in der Wohnung des 77-Jährigen aus. Fussgänger bemerkten den Rauch und alarmierten die Notrufzentrale.