80-jähriger Zweiradfahrer nach Kollision mit Auto verstorben

Mit seinem Elektro-Mofa war der 80-Jährige auf der Langäulistrasse in Buchs unterwegs. Ein 39-Jähriger fuhr gleichzeitig in Richtung Kehrichtverbrennungsanlage. «Der Autofahrer wollte in die Strasse einbiegen, auf der der Zweiradfahrer unterwegs war und übersah den vortrittsberechtigten e-Mofa-Fahrer dabei», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Es kam zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, dabei wurde der 80-Jährige schwer verletzt. «Der Mann wurde ins Spital gebracht, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag», sagt Hanspeter Krüsi.