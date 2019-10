Grauer Kapuzenpulli und eine Einkaufstüte in der Hand. So hat ein 26-Jähriger während drei Jahren verschiedenen Banken und Tankstellen im FM1-Land überfallen. Nun hat ihn die Polizei in der Stadt St.Gallen festgenommen.

Fünf Überfälle im grauen Hoodie Während einer Zeit von rund drei Jahren verübte ein unbekannter Mann im st.gallischen Steinach und Wittenbach sowie in Sirnach, Arbon, Erlen und Bischofszell im Kanton Thurgau diverse Überfälle. Der zunächst Unbekannte raubte sechs Bankfilialen aus. Ein weiteres Mal blieb es beim Versuch. 800'000 Franken erbeutet Zusätzlich überfiel er eine Tankstelle und verübte auf eine solche ebenfalls einen Versuch. Der Mann erbeutete bei den sieben durchgeführten Raubüberfallen auf diese Weise Bargeld in der Höhe von insgesamt über 800'000 Franken. Nach intensiven Ermittlungen und mit Unterstützung der Kantonspolizei Thurgau gelang es der Kantonspolizei St.Gallen, einen 26-jährigen im Kanton St.Gallen wohnhaften Schweizer ausfindig zu machen. Dieser wurde vor zwei Tagen in der Stadt St.Gallen festgenommen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Mann ist geständig Der Beschuldigte legte mittlerweile vor der Staatsanwaltschaft ein vollumfängliches Geständnis ab. Als Handlungsgrund gab er Geldnot an. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet und wird Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht beantragen. (red.)