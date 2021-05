Crash bei der Verzweigung Südstrasse in Kriessern: Eine 81-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen in die Südstrasse ein Auto und verursacht einen Verkehrsunfall. Die 81-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrem 84-jährigen Mitfahrer auf der Altstätterstrasse in Richtung Verzweigung Südstrasse unterwegs gewesen.

Die Rega flog den schwer verletzten 84-Jährigen ins Spital. Die beiden Personen im anderen Auto, ein 26-Jähriger und eine 28-Jährige, wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 81-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken.