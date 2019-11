Der Unfallfahrer musste ins Spital gebracht werden. An den Unfallhergang konnte sich der 81-Jährige nicht mehr erinnern. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, nahm die Patrouille dem Mann deshalb den Führerausweis ab.

Er war am Mittwochnachmittag von Wattwil in Richtung Hemberg unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse abkam und gegen zwei Bäume prallte. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

(red.)