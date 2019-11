Die 85-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen am Sonntag. Am Freitag fuhr ein Radschützenpanzer der Schweizer Armee ist bei einer Kreuzung in einen Personenwagen. Die 85-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurde mit der Rega ins Spital gebracht.

Der 85-jährige Autolenker wurde leicht verletzt. Im Piranha sassen neben dem 24-jährigen Lenker neun Angehörige des Schweizer Militärs. Sie wurden nach Angaben des Polizeisprechers nicht verletzt.

Der Unfall passierte bei der Kreuzung Plonserauweg - Pöltistrass in der Nähe des Zeughauses in Plons bei Mels.

(red.)