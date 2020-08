Auf einem Fussgängerstreifen an der Rorschacher Strasse in St.Gallen wurden eine 88-jährige Frau und ihr Hund am Mittwochnachmittag angefahren. Die Frau wurde schwer verletzt, ihr Hund musste aufgrund der Verletzungen eingeschläfert werden.

Fahrer des Autos war ein 81-jähriger Mann. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Unfall passierte kurz nach 14 Uhr.

(red.)