99-Jährige nach Ventilatorbrand ins Spital eingeliefert

Im Alters- und Pflegeheim Städtli in Berneck ist am Samstagmittag ein Ventilator im Zimmer einer 99-jährigen Bewohnerin in Brand geraten. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Der Alarm wurde automatisch der Kantonalen Notrufzentrale in St.Gallen übermittelt. Diese bot die Feuerwehr Berneck-Au-Heerbrugg auf. Gleichzeitig wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungsteam und ein Notarzt zum Unfallort geschickt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte eine Betreuerin bereits das Bett mit der 99-jährigen Frau aus dem Zimmer geschoben. Ein brennender Boden-Ventilator wurde mit einem Feuerlöscher durch Angestellte gelöscht. Die Feuerwehr konnte das Zimmer im Dachgeschoss mit Lüftern rauchfrei machen. Weitere Zimmer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dank dem schnellen und beherzten Einschreiten der Angestellten könnte Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken. (Kapo SG/red.)