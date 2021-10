Das Bundesamt für Strassen (Astra) erneuert den Strassenbelag des Autobahnanschlusses in Gossau. Deshalb sind dieses Wochenende die Einfahrt in Richtung St.Gallen und die Ausfahrt von Zürich her gesperrt.

Wer von Zürich in Richtung Gossau unterwegs ist, kann die Ausfahrt nicht benutzen. © Keystone