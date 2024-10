Abbruchliegenschaft in Bronschhofen abgebrannt – Nachbarhaus evakuiert

Eine Abbruchliegenschaft ist am Mittwochabend in Bronschhofen in Brand geraten. Aus dem Nachbarhaus mussten die Bewohner vorübergehend evakuiert werden. Bislang liegen keine Angaben über verletzte Personen vor. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.