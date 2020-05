Abgelenkter Autofahrer baut Unfall - Eine Person verletzt

Der 33-Jährige war am Samstagmorgen von Wil in Richtung Mosnang unterwegs. In einer Linkskurve war er abgelenkt und geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe Hätschberg kam es zur Frontalkollision mit dem Auto eines 58-Jährigen. Dieser musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Beide Autos wurden total beschädigt.