Auf der St.Galler Stadtautobahn in Richtung Meggenhus hat es am Feierabend zwei Unfälle gegeben. Momentan staut es in der ganzen Stadt und auf der Autobahn.

Mittlerweile wurde die Unfallstelle im Stephanshorntunnel geräumt. «Bis die zweite Unfallstelle geräumt ist, geht es noch etwa 30 Minuten (Stand: 19 Uhr)», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Acht Verletzte Im Stephanshorntunnel waren vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt, dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Der zweite Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr zwischen Neudorf und Meggenhus. «In diesen Unfall waren drei Autos verwickelt. Fünf Personen sind verletzt.» Weitere Auffahrunfälle «Im Moment staut es noch sehr stark», so Krüsi. Die Störung dauere wohl bis zum späten Abend. Es standen drei bis vier Ambulanzen und einige Polizeipatrouillen im Einsatz. Ausserdem sei es aufgrund der beiden Unfälle zu weiteren Auffahrunfällen gekommen. Eine aktuelle Übersicht zur Verkehrslage im FM1-Land findest du hier. (red.)