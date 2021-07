Wegen einer Windböe sind am Montagnachmittag in Flums Äste auf eine Mutter und einen Kinderwagen gestürzt. Die Mutter und das 6-monatige Baby wurden schwer verletzt. In der Nacht auf Dienstag ist das Baby aufgrund seiner Verletzungen gestorben.

Die Äste krachten auf die Mutter und den Kinderwagen. © Kapo SG