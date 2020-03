Es herrscht Ruhe in den Schweizer Zoos. Wo sonst lachende Kinder zu hören sind, scheint die Natur fast wieder sich selbst überlassen zu sein. Idyllisch, friedlich aber auch befremdlich für die sonst vor Leben sprühenden Tiergärten. Doch nicht nur der Mensch, auch das Tier spürt, dass etwas anders ist.

Gewisse Tiere spüren Veränderung

«Es gibt keine Besucher und auch die Mitarbeiter verhalten sich anders. Die Tiere merken das», sagt Karin Federer, Direktorin im Gossauer Walter Zoo. «Tiere wie die Schimpansen suchen nun eher die Interaktion mit uns. Sie hocken hinter der Scheibe und fordern uns auf, mit ihnen zu spielen.» Doch nicht nur den Affen fehlt die Interaktion mit den Besuchern: «Unsere Geissen lassen sich oft von den Besuchern streicheln und füttern. Da dies nun wegfällt, kommen sie sehr oft zu uns, um sich ihre Streicheleinheiten abzuholen.» Doch die meisten der Tiere spürten gar nichts von der Veränderung, sagt Karin Federer. Vor allem Wildtiere, die auch ansonsten in keiner Interaktion mit den Besuchern stünden, verhielten sich wie immer.

«Wohl der Tiere steht an erstere Stelle»

Am meisten betroffen vom Besucherschwund sind die Menschen, die nach wie vor für das Wohl der Tiere verantwortlich sind. Wie so viele andere Unternehmen generiert der Walter Zoo zur Zeit keine Einnahmen. «Für Mitarbeiter aus dem Besucherservice und dem Gastrobetrieb haben wir Kurzarbeit angemeldet. So können wir gewisse Einsparungen machen. Das Wohl der Tiere steht bei uns an erster Stelle», sagt Karin Federer.