Aggressiver Mann bespuckt Polizisten

Zuerst behauptete er, dass ihn ein Bus angefahren hat, schlussendlich landet er selber in der Zelle: Am Montagabend hat ein 56-Jähriger die Stadtpolizei alarmiert. Er sei am Oberen Graben von einem Bus angefahren worden. Der Mann wartete im Restaurant, bis die Polizei eintraf. Dort stellte sich heraus, dass er weder von einem Bus angefahren, noch verletzt wurde. Er soll aber die Strasse bei Rot überquert und anschliessend die Gäste des Restaurants beleidigt haben.

Auch die Polizisten konnten den 56-Jährigen nicht beruhigen und brachten ihn auf den Polizeiposten. Der Mann verhielt sich die ganze Zeit über aggressiv und bespuckte die Beamten. Wie die Stadtpolizei St.Gallen schreibt, hatte er 1,4 Promille Alkohol im Blut. Er wurde wegen Fremd- und Eigengefährdung in Gewahrsam genommen und wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.

(red.)