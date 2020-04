Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto verunfallt

Alkoholisiert, ohne Führerausweis, mit einem gestohlenen Auto und gefälschten Papieren: So sollte man sich sicher nicht in den Strassenverkehr begeben, einen Unfall bauen und dann Fahrerflucht begehen. Doch genau das hat ein 44-jähriger Mann getan. Er fuhr am Mittwoch um 10.30 Uhr auf der Autobahn A1 von St.Gallen in Richtung Wil. Auf seiner Fahrt kollidierte der besagte Fahrer bei Gossau linksseitig mit der Leitplanke, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Ein weiterer Autofahrer konnte das Geschehen beobachten und meldete dies der Notrufzentrale.

Eine Patrouille der Kantonspolizei machte sich auf den Weg, den Mann aufzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer zuvor seinen Führerschein hatte abgeben müssen. Auch bemerkten sie die gefälschten ausländischen Papiere, mit denen er sich auswies. Weiter konnten die Polizisten feststellen, dass der 44-Jährige mit dem Auto einer Bekannten unterwegs war, welches er ihr zuvor entwendet hatte.

Eine Alkoholmessung ergab, dass der Mann 1,4 Promille im Blut hatte. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Auto ist durch den Selbstunfall ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden.

(red.)