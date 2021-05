Fatima Balgar hat von ihrem Zuhause in Rorschacherberg aus einen spektakulären Ausblick auf den Bodensee. Fatima, ihr Mann und ihr Sohn wohnen aber nicht alleine in dem grosszügigen Haus. Die 49-Jährige teilt sich das Haus mit ihrem Schwiegervater, der Schwiegermutter und ihrem Schwager mit dessen Frau.

Seit 17 Jahren lebt die ausgebildete Behindertenfachbetreuerin in Rorschacherberg. Das Haus, in dem sie heute lebt, hat ihr Mann entworfen. Es erstreckt sich über drei Stockwerke – und trotzdem gibt es im ganzen Gebäude nur eine Türe. Nämlich die zum Schlafzimmer des 12-jährigen Samuels.

