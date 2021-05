Patrick Mächler, ein Bewohner des Hauses, sass am Samstagabend auf dem Sofa und bekam zunächst nichts vom Feuer mit: «Plötzlich klingelte es sturm und es hiess: Raus, es brennt!»

«Die Kinder haben alles verloren»

Die Erinnerungen an die Nacht sind noch unverdaut: «Es ist hart. Die Kinder haben alles verloren.» Alles was nicht vom Feuer erfasst wurde, sei voller Russ oder vom Wasser zerstört worden. «Wenigstens konnten wir die Kuscheltiere retten, das war den Kindern wichtig», sagt Mächler, der während des Gesprächs immer wieder mit den Tränen kämpft. In Begleitung von TVO kehrt er zum ersten Mal zurück in das abgebrannte Haus: «Es kommen Emotionen aus der Horrornacht auf.»