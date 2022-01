Am Steuer eingenickt: Autofahrerin prallt in Leitplanke

Die 23-jährige Frau fuhr am Dienstagabend von Heerbrugg her in Richtung St.Margrethen. Gemäss eigenen Angaben sei sie dabei kurz eingenickt, worauf ihr Auto über die Gegenfahrbahn geriet, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Auf der Gegenfahrbahn prallte das Auto mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Begrenzungsmauer.

Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte des Auto danach mit der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Die Frau zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital verbracht. Am Auto entstand ein Totalschaden, zudem wurde die Leitplanke beschädigt.

(red.)