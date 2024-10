Angetrunken Unfall verursacht: St.Galler Regionalpolizeileiter geht vorzeitig

So reagieren Polizei und Politik auf Unfall von Regionalpolizei-Chef

Anfangs August geriet der Leiter der St.Galler Regionalpolizei in die Schlagzeilen, weil er in angetrunkenem Zustand einen Selbstunfall verursachte. Nun geht Valentin Aggeler frühzeitig, wie das Sicherheits- und Justizdepartement St.Gallen am Dienstag mitteilt.