Sich angetrunken in ein Auto zu setzen, ist keine gute Idee: Ein 84-Jähriger hat am frühen Samstagabend in Widnau mit seinem Auto auf der Bahnhofstrasse gleich sieben Pfosten umgefahren, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Der Mann war auf dem Weg ins Zentrum gewesen und links von der Fahrbahn abgekommen.

«Die beweissichernde Atemalkoholprobe fiel positiv aus», schreibt die Polizei. Der Senior musste seinen Führerschein abgeben. Am Auto und den Pfosten entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

(red.)