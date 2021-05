Der 26-Jährige war kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen in der Augustinerstrasse beim Bermudadreieck in der St.Galler Innenstadt. Plötzlich hätten drei unbekannte Männer auf den 26-Jährigen eingeschlagen. Er wurde dadurch unbestimmt verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss Polizei wurden die Männer als «Balkan-Typen» und muskulös beschrieben. Einer der Unbekannten soll die Haare zu einem Dutt gebunden haben. Das Motiv des Angriffs sei noch unklar. Die Polizei sucht Personen, die die Tat allenfalls gefilmt haben oder andere Hinweise zum Vorfall machen können.

(red.)