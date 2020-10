«Wieso genau die Zahlen so stark ansteigen, können wir derzeit noch nicht beurteilen, wir sehen aber, dass sich viele bei Freunden und der Familie anstecken», sagt Thomas Zuberbühler, Leiter Kommunikation Kanton St.Gallen.

Von 96 Fällen am vergangenen Freitag stieg die Zahl am Mittwoch mit 179 bestätigten Fällen stark an, weswegen das Gesundheitsdepartement als erste Sofortmassnahme beschlossen hat, mehr Contact-Tracer zu rekrutieren.