Damit am Ostersonntag eine dritte Krawallnacht in St.Gallen verhindert werden konnte, hat die Polizei an jenem Abend hunderte Personen der Stadt verwiesen. Die Wegweisungen wurden Personen ausgesprochen, bei denen Verdacht bestand, dass sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden. Bei einer Bilanz am Ostermontag sprach die Stadtpolizei St.Gallen von 500 solcher Wegweisungen. Nun musste die Zahl wegen Nachmeldungen auf 650 erhöht werden.

Weggewiesene dürfen zur Arbeit in die Stadt

Sprich: 650 Personen dürfen während 30 Tagen nicht erneut an Ausschreitungen in St.Gallen teilnehmen, sonst droht ihnen eine Anzeige. Zur Arbeit und Schule dürfen diese Personen noch, auch wichtige Besorgungen und die Nutzung des ÖVs sind gestattet, sofern in diesem Zeitraum keine Aufrufe zu Gewalt kursieren, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth erklärt im Video, was für Rechte die Weggewiesenen haben: