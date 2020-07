«Zu 90 Prozent ist es einem Reiter nicht möglich, vom Ross abzusteigen und den Pferdemist wegzunehmen», sagt Remo Eugster von der Pferdepension Stall Eugster in Abtwil gegenüber FM1Today. Man merke zwar, wenn das Pferd «bollet»: «Aber so einfach ist das nicht: Es gibt zum Beispiel Reiter, die ein Böckli brauchen, um auf- oder abzusteigen. Ausserdem können Pferde sehr schreckhaft sein, wenn ein Hund bellt oder Autos vorbeifahren.» Ein Pferdemist sei auch nicht so schlimm wie Hundekot, nach 30 Minuten rieche man ja nichts mehr.

«Mist gehört nicht auf bewohnte Strassen»

«Wir kontrollieren nicht, ob der Pferdemist weggeräumt wird», so Karl Brändle, Gemeindepräsident in Bütschwil. «Wir bitten nur um Rücksichtnahme gegenüber den Fussgängern und wollen darauf aufmerksam machen, dass der Mist nicht auf Strassen und Wege in bewohnten Gebieten gehört.» Es sei ihm auch schon zu Ohren gekommen, dass einige Reiterinnen und Reiter Säcke auf den Ausritt mitnehmen und so die «Rossbolle» ihres Tieres aufnehmen.

(red.)