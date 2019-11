Ein 60-jähriger Arbeiter war am Mittwochmittag in der Dorfstrasse in Altenrhein mit einem 34-jährigen Kollegen dabei, einen Schrank durch mehrere Bahnwagons zu tragen. Zwischen den Wagons hatte es einen grösseren Abstand, der jeweils mit Holzelementen überbrückt wurde.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, machte der 60-Jährige einen Fehltritt und stürzte zu Boden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.

(red.)