Asylknatsch in Uzwil: Seniorenheim hätte nicht umgenutzt werden dürfen

Gemeinde zieht Urteil weiter

In der Einsprache forderte die Klinik deshalb eine Baubewilligung für die Unterkunft von der Gemeinde. Und eine solche wäre für die Umnutzung notwendig gewesen, wie das St.Galler Departement für Bau und Umwelt in der Rekursantwort festhält.

Für die Gemeinde ist dieser Entscheid eine schallende Ohrfeige. Gegenüber TVO wollte sich die Gemeinde nicht äussern. Klar ist aber: Die Gemeinde zieht den Entscheid vors Verwaltungsgericht.

Für Jasmin Schams wirkt dies wie eine Verzögerungstaktik. Sie kann es nicht nachvollziehen, warum die Gemeinde sich nicht mit ihr an einen Tisch setzen will. In den letzten eineinhalb Jahren sei auch immer wieder der befristete Vertrag mit dem Asylzentrum verlängert wurde – ohne Mitteilung.