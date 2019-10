Olma-Umzug der Volkskultur lockt 30'000 Besucher an

«Atemlos durch die Nacht!», singen die Besucher des Schlagersonntags und schmeissen ihre Hände in die Luft. Radio Melody sendete am Sonntag ihre Sendung «Werner's Schlagerwelt» live aus der Radio City an der Olma. Dafür sind einige der besten Künstler der Szene nach St.Gallen gekommen und veranstalteten die Schlagerparty schlechthin.

Michael Fischer haut neuen Song raus

Um 17 Uhr ging es bereits los und Michael Fischer betrat die Bühne. «Heute ist eine Premiere: Ich habe einen brandneuen Song für euch dabei», ruft er in die Menge und löst damit grossen Applaus aus. Neben Fischer traten auch die Partyhelden, Stixi & Sonja und die Münchner Zwietracht auf.

«Besser als gedacht»

Die Stimmung bei der Besuchern konnte kaum besser sein. Sie standen auf den Festbänken und sangen laut «Marmor, Stein Und Eisen Bricht» oder «Ti Amo». Einer der Gäste sagt: «Ich war zuerst etwas misstrauisch, aber es ist viel besser als gedacht.»