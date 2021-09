Der Mann wurde am vergangenen Wochenende in der Nacht auf Sonntag von mehreren Personen angegriffen (FM1Today berichtete). Der 38-jährige Kubaner wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am Dienstag verstorben ist, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Mit unbekanntem Gegenstand verletzt

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei kam es anfänglich zwischen einem 24-jährigen Kubaner und einem Kollegen des späteren Opfers zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschliessend kamen weitere Personen dazu, wobei dem 38-jährigen Dominikaner mit einem unbekannten Gegenstand Stichverletzungen am Arm und im Brustbereich zugefügt wurden.

Vier Personen festgenommen

Im Rahmen der eröffneten Strafuntersuchung hat die Staatsanwaltschaft vier Personen – einen 39-jährigen Kosovaren, einen 37-jährigen Kosovaren, einen 28-jährigen Kosovaren und einen 24-jährigen Kubaner – festgenommen und stellt gegen diese Antrag auf Untersuchungshaft beim zuständigen Gericht. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung – ermittelt wird insbesondere wegen des Tötungsdelikts und wegen Raufhandels.

(red.)