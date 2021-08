Zum wüsten Vorfall kam es an der St.Galler Brühlgasse, einer beliebten Ausgehmeile in der Stadt. Der 38-Jährige wurde in der Sonntagnacht von mehreren Personen attackiert und lebensbedrohlich verletzt. Er musste mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen ins Spital eingeliefert werden (FM1Today berichtete). «Der 38-jährige Mann ist nach wie vor in kritischem Gesundheitszustand im Spital», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, am Montag gegenüber FM1Today.

Zeugenaussagen erhalten und Befragungen durchgeführt

Die Polizei hat im Anschluss an den Vorfall einen Zeugenaufruf gestartet – mit Erfolg. Mehrere Hinweise sind mittlerweile bei den Beamten eingegangen, welche aktuell geprüft und verifiziert werden. Es seien auch bereits Befragungen durchgeführt worden, sagt Krüsi.

Täter noch nicht gefasst

Die Täterschaft konnte aber noch nicht dingfest gemacht werden, genauso wenig wie der Tathergang genau rekonstruiert werden oder Aussagen zum Gegenstand getroffen werden können, mit welchem dem Opfer die Verletzungen zugefügt wurden. «Es gleicht derzeit einem Puzzle. Wir setzen die Teile zusammen», so Krüsi. Der Fokus liege derzeit auf der Eruierung der Täter sowie der genauen Klärung der Hintergründe der Attacke.

(con)