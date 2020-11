Die beiden 13-Jährigen waren am Dienstagnachmittag gemeinsam auf einem Velo unterwegs. Eine lenkte, die andere sass auf dem Gepäckträger. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, kamen sie von der Strasse ab, fuhren den Hang in Richtung Buechholzbach hinunter und prallten in einen Baum.

Die beiden blieben verletzt liegen. Ein Mädchen wurde mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen, das andere wurde von der Rettung ins Spital gefahren.

(red.)