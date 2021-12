Auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geraten: Zweimal Totalschaden

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um 17.30 Uhr, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilte. Die 24-Jährige fuhr von Speicher stadteinwärts. Wegen der glatten Fahrbahn geriet sie ins Rutschen und infolgedessen auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich-frontal in das Auto einer 54-Jährigen prallte. Diese verletzte sich bei der Kollision leicht an der Hand.

An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sach- und damit Totalschaden. Die Alkoholtests fielen bei beiden beteiligten Frauen negativ aus, wie die Stadtpolizei weiter mitteilte.