Auf Hühnerjagd: Stadtpolizisten fangen in St.Gallen zwei Hennen ein

Der Einsatz am Mittwoch dürfte auch für die Stadtpolizei St.Gallen ein etwas aussergewöhnlicher gewesen sein. Zwei braune Haushühner waren um 14 Uhr in der Zwinglistrasse unterwegs. Mitarbeitende der Stadtpolizei konnten die beiden Tiere einfangen, heisst es in der Meldung der Polizei.

Da keine Hinweise auf den Besitzer oder die Besitzerin der Hühner vorliegen, sucht die Stadtpolizei St.Gallen Zeugen.

(red.)