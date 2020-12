Auffahrtslauf erst im Herbst – Stadtlauf dafür schon im Mai

2020 musste der Auffahrtslauf coronabedingt komplett abgesagt werden. «Die Veranstalter handeln nun frühzeitig und verschieben den Laufevent vom nächsten Jahr präventiv bereits jetzt auf den 12. September 2021», heisst es in einer Mitteilung.

Auffahrtslauf tauscht mit Stadtlauf

Damit wechselt er den Platz mit dem St.Galler Stadtlauf, der somit ausnahmsweise an Auffahrt stattfindet. Mit diesem Terminabtausch soll sichergestellt werden, dass beide Laufveranstaltungen in gewohnter Weise abgehalten werden können.

«Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass sich die ausserordentliche Lage rund um COVID-19 bis nächsten September soweit wieder beruhigt, sodass Laufbegeisterte, wie in den vergangenen Jahren, einen grossartigen Laufevent mit viel Emotionen erleben können», heisst es weiter. Anmeldungen sind ab dem 1. Januar möglich. Wer sich bis Ende Mai anmeldet, profitiert zudem von einem Frühbucherrabatt.

Hier geht es zur Anmeldung: www.auffahrtslauf.ch

Stadtlauf bereits im Mai

Auch für den Stadtlauf St.Gallen können sich interessierte Läuferinnen und Läufer ab dem 1. Januar anmelden. Dieser findet im nächsten Jahr am 13. Mai statt. Bereits jetzt sei klar, dass der Stadtlauf St.Gallen auch im 2021 einen nicht alltäglichen Weg gehen werde, schreiben die Organisatoren. «Die meisten Veranstaltungen verschieben ihre Veranstaltungen frühzeitig in den Herbst – nicht so der Stadtlauf, dieser findet früher als geplant, am 13. Mai, statt.»

OK-Präsident Daniel Schmidli sagt: «Es ist uns sehr wichtig, bereits jetzt bekannt zu geben, dass wir zu 100 Prozent für die Startgelder einstehen werden – womit wir zusichern, dass bei einer allfälligen Absage des Stadtlaufs wir die bereits bezahlten Gebühren vollumfänglich zurückerstatten werden. Wir möchten dieses klare Zeichen, in dieser unsicheren Zeit, bewusst aussenden.»

Hier geht es zur Anmeldung: www.stadtlauf.sg

(pd)