Die Städeli-Affäre

Anfangs 2020 kündigten zwei langjährige Kindergärtnerinnen des Wiler Kindergartens Städeli. Nach Berichten der Wiler Zeitung geschah dies nach Streitigkeiten mit einer Minderheit von Eltern. Obwohl sich der Grossteil der Eltern hinter die beiden Frauen stellte, sollen sie regelrecht rausgemobbt worden sein.

Den Schulbehörden der Stadt Wil wurde vorgeworfen, die Kindergärtnerinnen im Stich gelassen zu haben. Damit hatte sich der Knatsch im Städeli aber noch nicht erledigt: Mehrere Eltern beschwerten sich Mitte des Jahres auch über die neu eingestellten Kindergärtnerinnen.

So sollen die Kinder beispielsweise wiederholt unbeaufsichtigt auf die Strasse gerannt sein und trotz Sturmwarnung im Freien gespielt haben. Die Beschwerde erfolgte per Brief an Schulratspräsidentin Jutta Röösli.