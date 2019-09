Das Rennen machte die Firma LTS Invest AG mit Sitz in St.Gallen. Der Immobilienfirma wurde die Liegenschaft am Mittwoch auf dem Grundbuchamt überschrieben und der Verwaltungsratspräsident der LTS Invest AG Martin Paurevic bekam den Schlüssel des 30-jährigen Anwesens.

Kapplerhof wird abgerissen

«Wir sind im Internet auf die Liegenschaft gestossen», sagt Martin Paurevic. Er gibt zu, dass seine Firma hauptsächlich am Bauland interessiert gewesen sei. «Das Bauland mit über 15'000 Quadratmetern war für uns entscheidend. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das Hotel in sehr schlechtem Zustand ist und eine Sanierung für uns nicht in Frage kommt», sagt der Geschäftsführer von LTS Invest AG. Es mache keinen Sinn, noch mehr Geld in das Hotel zu investieren.