Niemand konnte ihn festhalten: Am Samstagmittag ist in Wildhaus ein Bub (9) aus dem Sessellift Oberdorf-Gamsalp gefallen. Er fiel rund sieben Meter in die Tiefe und wurde am Arm verletzt.

Der Bub fiel aus einer Höhe von rund sieben Metern aus dem Sessellift. (Archivbild) © St.Galler Tagblatt/Roland Lichtensteiger