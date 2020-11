Ausserrhoder Intensivbetten sind voll – St.Gallen hat noch Kapazitäten

Während sich die Anzahl positiver Fälle langsam auf hohem Niveau stabilisiert, steigen die Hospitalisierungen nach wie vor an. Doch nicht nur Corona-Patienten benötigen Intensivpflegeplätze. Bei Überlastungen sind die Kantone auf einen Austausch angewiesen.

Die Fläche des Kantons St.Gallen wird auf der Landkarte dunkelrot angezeigt. Die Grafik auf icumonitoring.ch – eine Seite der ETH Zürich – soll aufzeigen, wie es um die Belegung der Intensivstationen in der Schweiz steht. Am 11. November wurde diese gemäss dem Portal in St.Gallen überschritten.

Am 11. November wird einzig St.Gallen dunkelrot angezeigt. © icumonitoring.ch

Kapazitätsgrenze in St.Gallen noch nicht erreicht Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, kann dies auf Anfrage nicht bestätigen. «Stand heute gibt es im Kantonsspital St.Gallen 50 Intensivpflegebetten, momentan sind 38 belegt, davon sind 24 Personen Covid-Patienten.» Zusätzlich gebe es in der Privatklinik Stephanshorn sechs Betten und in Grabs zehn. Wie es zu der Messung des Portals icumonitoring.ch gekommen ist, kann sich Lutz nicht erklären. Gemäss der Seite, welche von einem Team der ETH Zürich geführt wird, stammen die Daten zur Bettenbelegung aus dem IES-System (Informations- und Einsatzsystem) und werden von der Schweizer Armee zur Verfügung gestellt. Am 13. November wurden die Daten auf der Seite aktualisiert und entsprechen nun Philipp Lutz' Aussagen. Alle sechs Intensivplätze in Ausserrhoden belegt Am Freitag zeigt das Portal auch für Appenzell Ausserrhoden eine volle Auslastung der Intensivbetten an. Sechs von sechs Plätzen seien belegt. Das stimmt, wie Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienstes des Kantons Appenzell Ausserrhoden, gegenüber FM1Today sagt. «In zwei der sechs Intensivbetten liegen Corona-Patienten, diese müssen aber nicht beatmet werden.» Die Lage könne sich aber von Stunde zu Stunde verändern – in die eine oder andere Richtung. Sollte die Maximalkapazität der Intensivbetten überschritten werden, müssten die Patientinnen und Patienten in andere Kantone verlegt werden. Dies haben der Koordinierte Sanitätsdienst und weitere Akteure des Gesundheitswesens im Konzept zur nationalen Koordination der Intensivstationen festgelegt.

Gemäss icumonitoring.ch sind im Kanton Thurgau aktuell 20 der 32 Intensivplätze belegt. 12 davon sind laut Webseite des Kantons Corona-Patienten. Im Kanton Graubünden sind zurzeit 14 der 20 Intensivbetten belegt.